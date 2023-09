I dialoghi sul diritto | tra Costituzione e riforme All’Auditorium con Celotto

Leggi su formiche

(Di domenica 24 settembre 2023) Si chiama “sul”. Chiamateli, se volete, appunti per la quarta Repubblica. Sarà il costituzionalista Alfonsoil grande regista della rassegna di incontri che partiranno mercoledì 27 settembre prossimo,Parco della Musica, realizzati in occasione del settantacinquesimo anniversario della. I focus saranno i “quattro pilastri della Repubblica: dal lavoro alla sovranità”, spiega a Formiche.net, il docente dell’Università di Roma 3. L’iniziativa è realizzata dalla casa editrice il Mulino, con il sostegno di Fondazione Lottomatica e di Bper Banca. Tantissimi gli ospiti cheha voluto al suo fianco. Si inizia con l’economista Fabrizio Barca, per poi proseguire con l’ex ministro e deputato Giulio Tremonti, passando per il giurista Enzo ...