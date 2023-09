I Carabinieri di Avellino ricordano il sacrificio di Salvo D’Acquisto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso la Chiesa dell’Immacolata intitolata alla “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei, è stato commemorato l’80° anniversario daldi, il Vice Brigadiere deiche, nel 1943, morì a soli 22 anni fucilato dal fuoco delle truppe tedesche per salvare un gruppo di ostaggi civili durante un rastrellamento delle truppe naziste, nel corso della seconda guerra mondiale. Esempio luminoso di altruismo, fu insignito della medaglia d’oro al valore militare alla memoria e per lui è in corso la causa di beatificazione. La celebrazione, officiata da Don Antonio Fucci alla presenza di una rappresentanza deidel Comando Provinciale e del Gruppo Forestale di, ha costituito anche ...