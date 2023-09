...GP del Giappone che Christianricorderà, perché ha coronato la Red Bull campione tra i Costruttori per la sesta volta nella sua storia. Guarda anche GP Giappone GP Giappone, le foto della...Christian- Team Principal Red Bull 'Questa è stata unafantastica per noi e un anno fantastico. E' la testimonianza del lavoro di questi ragazzi, qui in pista e a Milton Keynes, in ...

Horner: "La gara più fantastica nell'anno più fantastico" Autosprint.it

Horner, giù il cappello a Sainz: "Ha fatto una grande gara" FormulaPassion.it

Christian Horner e la sua Red Bull sono per la sesta volta campioni del mondo. Era solo questione di tempo: che questo titolo appartenesse alla scuderia anglo-austriaca sin dalla gara inaugurale era f ...Il team principal della Red Bull esulta per il sesto titolo Costruttori della squadra, arrivato al termine di una cavalcata trionfale da parte di Verstappen a Suzuka, nel giorno in cui il ritiro di Pe ...