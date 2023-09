“Ha bestemmiato | lo abbiamo sentito tutti” GF 2023 | chiesta la squalifica per il concorrente top

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 24 settembre 2023) GF, polemiche a non finire dopo l’ultimo video che circola in rete e mette sotto accusa untop del programma: secondo alcuni avrebbe. L’ultima settima è stata caratterizzata da tanti colpi di scena e ascolti non proprio soddisfacenti. Tra i momenti più significativi la presa di posizione di Cesara Buonamici nei confronti di Beatrice Luzzi durante la puntata di giovedì. Tutto è successo quando Signorini ha chiesto chi fosse la persona più ipocrita della casa e il risultato è stato netto. >“Attaccato da uno sciame di vespe”. Morto a 59 anni mentre sposta un sacco di terra nel giardino, la tragedia di fronte al figlio: “Morto in 30 minuti” Tanto che il conduttore ha chiesto conto proprio a Beatrice che così ha risposto: “Sono un terzo degli inquilini, sono state sette persone, non me lo aspettavo, da ...