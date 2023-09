Gusti di Frontiera | programma domenica 24 settembre

Leggi su udine20

(Di domenica 24 settembre 2023) Si avvia a conclusione le 18^ edizione della kermesse enogastronomica in corso a Goriziadiche è pronta ad accogliere la folla dell’ultima giornata. La più grande manifestazione enogastronomica del Nordest italiano invade ancora per tutta lacon i suoi profumi e i suoi colori le strade e le piazze di Gorizia per un’appassionante avventura intorno alle pietanze di tutto il mondo. Con 40 Paesi dai 5 continenti, 341 stand suddivisi nei 14 Borghi geografici, il mappamondo delle cucine conquista i palati di tutti, passando da alcuni dei piatti più amati del nostro Paese – come lo stand dei toscani con le amatissime fiorentine ma anche le mozzarelle filate davanti ai visitatori e degustate freschissime, dove spicca la “Burrola”, i deliziosi biscotti con l’immagine diproposti da una ...