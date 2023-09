Gravina | «La trasmissione in tv degli audio tra Var e arbitri non sarà una moviola»

(Di domenica 24 settembre 2023) Da questa sera, a Dazn, nel corso dellaSunday Night Square, presenta il designatore Gianluca Rocchi,possibile ascoltare e commentare glidei dialoghi tra Var e. Il presidente della FIGC Gabrieleha commentato così la scelta di rendere noti su Dazn i dialoghi tra VAR e: «Siamo alla vigilia di una svolta importante nel modo di comunicare il calcio, con OPEN VAR vogliamo contribuire a creare nel nostro Paese una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani e far conoscere meglio il mondo arbitrale. Lo spazio FIGC-AIA all’interno della programmazione di DAZN non è una, ma l’occasione per capire, in totale trasparenza, come nascono le scelte dei direttori di ...

Importante novità in vista delle prossime giornate del campionato italiano. Una vera e propria svolta nel rapporto tra gli arbitri, l'informazione e i tifosi che vivono le partite da casa.