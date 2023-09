Grandinata nel Sannio | le reazioni di chi ha perso tutto in un attimo VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giorno dopo fa ancora più male. Dalle ore 9 le zone interne della Campania sono fuori dall’allerta meteo, durata in pratica più di 30 ore. Di queste, un paio sono state davvero letali per l’agricoltura sannita: ieri mattina su diverse zone (quella telesina in particolare) la grandine ha mandato all’aria il sacrificio di tanti coltivatori. Le prime foto virali, strade ricoperte da una coltre che neve non era, ma veri proiettili che hanno messo ko svariati ettari di terreni agricoli. Le immagini e lenel: L'articolo proviene da Anteprima24.it.