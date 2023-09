Grande Fratello | Valentina confida a Beatrice la sua missione nella Casa

(Di domenica 24 settembre 2023)la suaall’interno della. Ecco cosa è emersopoche settimane fa è iniziata l’ottava edizione condotta da Alfonso Signorini. I concorrenti VIP e NIP stanno iniziando a conoscersi e a condividere le proprie esperienze, anedotti e non mancano anche i battibecchi. Leggi anche –> Amici, la nuova edizione è iniziata con tanti ospiti: emerge un dettaglio sul primo allievo Le dichiarazioni della gieffina… Nelle ultime ore in saunaLuzzi la suaall’interno dellapiù spiata d’Italia.dichiara: “Non la sto vivendo ...

Bestemmia per Vittorio Menozzi? Nella Casa del Grande Fratello i concorrenti ne sono convinti e, a turno, sono stati chiamati in Confessionale per ...

... diretto personalmente a Mattarella, in cui il monarca ricorda 'conaffetto' il suo incontro ... il bambino ucciso nell'attentato davanti alla Sinagoga, nelle mani delGaj e fece ...Quando abbiamo iniziato il percorso per l'affido pensavamo di prenderne uno non due, poi sono arrivati loro:e sorella, sono arrivati venerdì e lunedì andavano a scuola. Avevo una...

Grande Fratello, nuovo cambio di programmazione: quando va in onda QUOTIDIANO NAZIONALE

Grande Fratello, la programmazione cambia ancora: il daytime si sposta per lasciare spazio ad Amici Fanpage.it

Prosegue la domenica pomeriggio in Casa, e in sauna, Valentina si racconta alla sua compagna di avventura Beatrice. La vocalist fa un piccolo bilancio dei suoi primi giorni in Casa e racconta, nonosta ...Al Grande Fratello si fa sempre più intricata la situazione tra la modella italoalbanese e l'attore romano che, dopo essere stato molto insistente, si è preoccupato di come piò essere percepito il suo ...