Grande Fratello | un amato ex Vippone dalla parte di Alfonso Signorini | “Finalmente nella Casa gente vera a discapito del trash!”

(Di domenica 24 settembre 2023) Francesco Oppini, tra i protagonisti della quinta edizione delVip, ha commentato la nuova versione del format propostarete. Su rigida indicazione dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, il reality più famoso d’Italia ha subito non poche modifiche e limitazioni. A partire dal cast, con il ritorno dei cd ‘nip’, le persone comuni, fino alle restrizioni sui linguaggi e i comportamenti dei concorrenti. Senza contare, lo stop alla diretta dalle 3 alle 9 del mattino e l’abolizione del prolungamento, che l’anno scorso ha ‘costretto’ i vip a quasi otto mesi di convivenza forzata. Le nuove direttive anti ‘trash’ imposte dai vertici della rete hanno tuttavia avuto, come conseguenza, un netto calo di ascolti rispetto al passato. Sulla questione, si sono espressi alcuni ex volti del reality condotto ...