Grande Fratello | sondaggi 25 settembre 2023 | chi sarà eliminato?

(Di domenica 24 settembre 2023) Lunedì 25andrà in onda la quinta puntata del. Si tratta di un appuntamento molto importante poiché, dopo due settimane, ciil primoufficiale di questa edizione. Al televoto erano già candidati Grecia Colmenares e Arnold Cardaropoli, i quali sono usciti sconfitti dai televoti precedenti a cui hanno partecipato. Nella puntata di giovedì scorso, poi, a loro si sono aggiunti altri tre concorrenti, ovvero: Vittorio Menozzi, Claudio Roma e Giselda Torresan. Il pubblico da casa, come di consueto, ormai, è chiamato ad esprimersi in positivo e, quindi, a votare per il concorrente che si intende salvare. La persona che riceverà meno votila prima ad essere eliminata dalla casa più spiata d'Italia. Sul web sono presenti i ...

A differenza delle passate edizioni, in questo Grande Fratello la diretta non viene trasmessa ventiquattro ore su ventiquattro. Un dettaglio ...

Gli autori del2023 - 2024 hanno avuto un'ottima idea per la nuova stagione del reality condotto da Alfonso Signorini e in onda ogni lunedì in Prima Serata su Canale 5: mescolare i vip a persone che ...Cesara Buonamici , volto amatissimo di Canale5, si è recentemente fatta notare anche nelle vesti di opinionista al. Il suo contributo è stato così significativo che ha attirato l'attenzione dei media. In una recente intervista al settimanale Chi , Cesara ha avuto l'opportunità di condividere i ...

Grande Fratello, nuovo cambio di programmazione: quando va in onda QUOTIDIANO NAZIONALE

Grande Fratello, Giselda Torresan sbotta contro alcuni degli inquilini: "Criticano tanto, ma poi..." ComingSoon.it

Desideroso di chiarire con la ragazza, Massimiliano va da Heidi per delineare meglio la propria posizione. Non vorrebbe far passare un messaggio sbagliato, lui non ha perso la testa e le sue chiacchie ...I concorrenti del Grande Fratello temono punizioni esemplari dopo i nuovi casi di bestemmia che si sono verificati nella Casa. Cosa è successo