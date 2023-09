Grande Fratello | nuovi casi di bestemmie nella Casa? Video

Leggi su isaechia

(Di domenica 24 settembre 2023) Questa nuova edizione delsta facendo davvero tanta fatica ad ingranare. I dati di ascolto delle puntate tutto fanno pensare tranne ad un’edizione che sta appassionando il pubblico. Ad aggiungersi adesso anche alcune situazioni che si stanno iniziando a creare ine che fanno mormorare il web. Qualche settimana fa infatti si era già vociferato di una presunta bestemmia di Claudio Roma, della quale però in puntata non si è affatto parlato. E in queste ore sui social in molti stanno adesso vociferando di una presunta bestemmia di un altro concorrente. Questa volta parliamo di Giuseppe Garibaldi. Il calabrese, trovandosi insieme agli altri inquilini sembrerebbe aver fatto un’imprecazione blasfema, ecco il: GARIBALDI HA BESTEMMIATO IO QUESTO LO CHIAMO KARMA ...