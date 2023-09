Grande Fratello | giorno 13 | commenti al live

(Di domenica 24 settembre 2023)13 In questo post potrete commentare ildel! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

L'ex volto social del GF, Giulia Salemi , ha voluto chiarire alcune affermazioni dopo che un suo commento era stato manipolato per dar vita a un ...

Oggi Notizie Cesara Buonamici fa tremare il Grande Fratello : "Per carità". Signorini si arrabbierà a morte quando scoprirà cosa ha detto Ti sei mai ...

All'interno della casa del Grande Fratello stanno nascendo le prime tensioni tra i concorrenti. Alcuni non capiscono gli atteggiamenti di altri, vari ...

... sino al Concilio Vaticano II, quando, grazie a une illuminato pontefice, Giovanni XXIII (... Chi non ha in famiglia, un figlio, un, un amico (figlia, sorella, amica) che non sia ...... nel 1999 realizza quello che diventerà il suo piùsuccesso (15 volte disco di platino nei ...alla sua seconda moglie Cindy Blackman (sposata nel dicembre 2010) alla presenza delche ...

Grande Fratello, nuovo cambio di programmazione: quando va in onda QUOTIDIANO NAZIONALE

Grande Fratello, Giselda Torresan sbotta contro alcuni degli inquilini: "Criticano tanto, ma poi..." ComingSoon.it

Ovviamente, tra gli invitati alla cerimonia c'era anche Francesco Facchinetti, fratello dello sposo con il quale ha registrato una simpatica gag. Roby Facchinetti è davvero un papà felice, soprattutto ...Roby Facchinetti oggi, sabato 23 settembre, ha assistito al matrimonio di uno dei suoi figli: Roberto che ha sposato la sua compagna Maira. Il ...