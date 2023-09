Grande Fratello | altro che edizione ferrea | “A telecamere spente succede di tutto” Arriva la segnalazione e provvedimenti!

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 24 settembre 2023) A differenza delle passate edizioni, in questola diretta non viene trasmessa ventiquattro ore su ventiquattro. Un dettaglio conosciuto anche dagli stessi gieffini, i quali attenderebbero il momento dello “spegnimento” delleper fare quello che non farebbero quando vengono ripresi. A confermarlo tale situazione sono alcuni concorrenti, tra cui Beatrice Luzzi, la quale ha raccontato cosa L'articolo proviene da KontroKultura.