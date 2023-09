GP Giappone | F1 | vince Verstappen | Red Bull campione del mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 settembre 2023) Il Sol Levante cala anche quest’anno sul Circus più famoso e importante delle quattro ruote regalando, inoltre, il primo verdetto di questo Mondiale 2023 di Formula 1: Maxha vinto il GPdi F1 consegnando ufficialmente alla Redil titolo di campioni delnella classifica Costruttori. Gran weekend per l’olandese che anche in questo round è riuscito a tenere saldamente alla proprie spalle tutto il resto del gruppo. Ottima la prova delle McLaren che confermano in gara quanto di buono si era visto nel sabato: Lando Norris e Osca Piastri hanno completato il podio di Suzuka firmando la riscossa dei papaya. Po il balletto Ferrari-Mercedes con Charles Leclerc quarto, Lewis Hamilton quinto, Carlos Sainz sesto e George Russell settimo che ha preceduto l’Aston Martin di Fernando Alonso. GP ...