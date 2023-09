GP di Suzuka | la diretta | dominio totale di Verstappen | la Red Bull vince il Mondiale Costruttori Leclerc quarto

(Di domenica 24 settembre 2023) Vittoria die Redcampione del mondo. Secondo posto per Norris e terzo Piastri, per la prima volta sul podio. Quarta la Ferrari diche precede Hamilton e Sainz....

Arrivano le prime penalità: 5" a Sargeant per il contatto con Bottas, 5" a Perez per non avere tenuto la posizione in safety-car quando è rientrato ...

Intanto la Red Bull ha rimesso in macchina il ritirato Perez, l'intenzione è quella di rimandarlo in pista per fargli scontare la penalità di 5" per ...

Sainz prova a prendere Hamilton per il quinto posto 50° giro di 53 - Russell riceve il DRS da Hamilton , ma esce male dalla variante e Sainz non ...

Il Gran Premio del Giappone si corre sul Circuito di. Sono previsti 53 giri. Partenza in programma alle 7.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: 1a ...La gara di F1 del Gran Premio del Giappone 2023 asarà visibile oggi in tv : ecco le informazioni su canale, orario estreaming. Tutto pronto per la sedicesima gara stagionale e per l'appuntamento sulla pista nipponica, in virtù del ...

F1 GP Giappone, la gara in diretta LIVE: Verstappen in fuga, Ferrari a caccia delle McLaren per il podio Sport Fanpage

GP Giappone LIVE: Verstappen in testa, Lerclerc 4° Sky Sport

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti a Suzuka. È il giorno del GP Giappone, sedicesima prova della stagione che scatta alle 7 italiane. Come sempre, potrete seguire tutto in diretta su Sky ...La diretta della gara del GP Giappone della Formula 1 2023 oggi alle 7:00 a Suzuka: le Ferrari di Leclerc e Sainz sfidano Verstappen ...