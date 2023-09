Governo | Santanché | ' in 1 anno fatto molto | Italia più autorevole e stabile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Unfa glini huna scelta e ci haffidato il cambiamento della Nazione. Oggi, dopo 11 mesi di, l'è la locomotiva d'Europa, finanziariamente, come ci riconoscono i mercati internazionali, assicurando uno spread che non è così basso da anni; abbiamo i tassi di disoccupazione ai minimi storici e il lavoro in costante crescita, ma abbiamo anche lavorato per una rinnovata credibilità che rende l'piùe di nuovo ascoltata nei consessi internazionali". Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè, appena rientrata dalla missione commerciale in Asia, commenta i risultati delad undalle ...