Governo Meloni un anno dopo | Italia più credibile | sui migranti speravo meglio | si apre fase 2 - VIDEO

(Di domenica 24 settembre 2023)un: "più, sui, si2" "Speravamo in un miglioramento sulla questione dell'immigrazione. Abbiamo lavorato molto, ma i risultati non sono stati quelli che speravamo di ottenere. Si tratta di una problematica molto complessa, ma

«Speravo meglio sull’immigrazione. Abbiamo lavorato tantissimo, i risultati non sono quelli che speravamo di vedere. È un problema molto complesso, ...

(Adnkronos) – “Vedo l’ orizzonte dei 5 anni di Governo e quell’ orizzonte mi serve anche per realizzare le grandi riforme di cui questa Nazione ha ...

Si fa presto a dire che TeleMeloni è un’invenzione di qualche giornalista prezzolato o una sparata da parte delle opposizioni in cerca di ...

Da quando ha varcato la soglia di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha affrontato continue accuse che la etichettano come "fascista", "amica di Orbàn" ...

Roma, 24 set. (Adnkronos) - ?“ Meloni ha ammesso che la sua strategia sui migranti non ha avuto successo, come è evidente. L'avevamo su questo messa ...

''Dopo un anno dimi pare che l'Italia possa essere soddisfatta. La filiera funziona, la sinergia tra i gruppi ... C'è l'impegno dellain politica estera che credo abbia sorpreso tutti ..."Inaccettabile", ennesimo pretesto anti -'Il- la realtà dei fatti disegnata dal generale - già dal 17 agosto ha messo a mia disposizione come commissario la cifra iniziale di 876 ...

Un anno di governo Meloni, dodici mesi di promesse non mantenute la Repubblica

L’ospite più atteso, il ministro per l’Ambiente e la Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha ribadito l’interesse del governo ma non ha promesso una nuova legge più semplice né un organismo ...Alla vigilia del primo compleanno del governo Meloni, giornali e talk show sono scatenati nel compilare sterminati elenchi di quello che Giorgia Meloni non avrebbe fatto. Detto che nel suo discorso di ...