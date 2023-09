Governo Meloni un anno dopo | i nemici | le vittorie | i traguardi e i nuovi alleati in Europa

Una festa per celebrare un anno die per cominciare a ragionare, a riflettori spenti, sulle candidature alle Europee. In sala, nell'hotel a due passi dallo scalo di Fontanarossa, ci sono tutti i big siciliani di Fratelli ......e i doveri di docenti e alunni non possono essere travolti dal tempo che passa Dice Giorgia:... Stefano Bonaccini è assolutamente contrario e sembra condividere l'operato del. Si ...

Un anno di governo Meloni, dodici mesi di promesse non mantenute la Repubblica

TREVISO - Sbuca all'improvviso, tra le decine di amministratori di Fratelli d'Italia diretti verso la sala congressi dell'elegantissimo hotel Villa Fiorita di Monastier. Vestito ...Eppure Giorgia Meloni sembra essersi impegnata a fondo, soprattutto in vista dell’abbandono dell’accordo sulla Belt & Road Initiative, firmato nel 2019 ai tempi del governo giallo-verde di Giuseppe ...