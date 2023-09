Governo | Giorgia Meloni | un anno da maratoneta a Palazzo Chigi

(Di domenica 24 settembre 2023) La presidente del Consiglio punta a fine legislatura e annuncia fase due su dossier migranti, spina nel fianco del suo esecutivo Unda “”, come lei stessa si è definita l’estate scorsa, raccontando di sé e dell’avventura vissuta a, prima donna alla guida del Paese. La presidente del Consigliocompie un importante giro di boa, da tenace ‘underdog’ passata in 10 anni dal 2% dei consensi al 26% dei voti di unfa, il 25 settembre 2022. Un risultato messo a segno ‘cannibalizzando’ anche il bacino elettorale degli alleati, e che l’ha condotta al timone di unnato da una coalizione rodata, ma non per questo meno travagliata. La dice lunga la gestazione che ne ha portato alla nascita. La formazione del ...

Il Sondaggi o di Demos per l’Atlante Politico, pubblicato oggi su Repubblica, ha ampiamente mostrato come l’attuale quadro politico rifletta il voto ...

...avuto la garanzia direttamente daMeloni ", ha esordito. Il primo cittadino delle Pelagie, Filippo Mannino, ha anche allertato l'esecutivo: "Qualora dovessimo accorgerci che ilci sta ...È la direzione che ilitaliano ha già intrapreso e che vuole perseguire insieme alle istituzioni europee e ai propri alleati europei". CosìMeloni , in una nota diffusa la sera del 24 ...

Il primo anno del governo Meloni la Repubblica

Giorgia Meloni su migranti: "Risultati non sono quelli sperati, tema merita seconda fase di impegno" Adnkronos

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni compie un importante giro di boa ... e che l’ha condotta al timone di un governo nato da una coalizione rodata, ma non per questo meno travagliata. La dice ...La leader FdI non può abbandonare la via diplomatica ma sul fronte interno vuole la linea dura. Spinta alle norme, Cdm in stand by ...