(Di domenica 24 settembre 2023) Si è conclusa l’edizionedellaCup, che dal 1990 ricalca in campo femminile quanto è la Ryder Cup al maschile. E lo fa anche nel format, che vede arrivare il 14-14 in quel di Finca Cortesin, in Andalusia (Spagna). Mai prima d’ora si era verificato il risultato di parità, ed è quello che portaa mantenersi nel ruolo di detentrice della coppa nei confronti degli USA. Per gli States continua il digiuno che dura dall’edizione 2017. La giornata si è aperta con i due team sull’8-8. I primi tre match, all’inizio, sembrano girare dalla parte degli USA, ma se Khang e Kang portano effettivamente due punti agli States, Rose Zhang finisce travolta per 4&3 da Leona Maguire. Con il 2&1 di Nordqvist su Kupcho e i pari di Hall-Lee e Dryburgh-Knight si va avanti sull’11-11. Con i punti di Yin e Wu contro il 2 up di ...

Venerdì 22 settembre prenderà il via la 18a edizione della Solheim Cup, sentitissima competizione in cui le migliori Golf iste degli Stati Uniti si ...

Venerdì 22 settembre prenderà il via la 18a edizione della Solheim Cup, sentitissima competizione in cui le migliori Golf iste degli Stati Uniti ...

Comincia la Solheim Cup, la versione femminile della Ryder, che in questo 2023 si disputa in Spagna, e precisamente a a Finca Cortesin, in ...

'Amo laCup, amo la Spagna e la coppa rimane nel posto in cui deve stare, in Europa', l'esultanza di Ciganda al termine della gara. 'Non avevo nemmeno sognato di poter giocare lain ...LaCup resta in Europa. La Ryder Cup al femminile, che si è disputata per la prima volta in ...per riprendersi il trofeo dopo due sconfitte consecutive nel massimo evento a squadre del...

Golf, la Solheim Cup resta all'Europa La Gazzetta dello Sport

Golf, Solheim Cup 2023: l'Europa ferma sul 14-14 gli USA e si tiene la Coppa! OA Sport

La Solheim Cup, la Ryder al femminile, rimane in Europa. A Caseres, in Spagna, la sfida tra il team Europe e il team Usa è finita in parità (14-14 il risultato finale) con il trofeo ...La Solheim Cup, la Ryder al femminile, rimane in Europa. A Caseres, in Spagna, la sfida tra il team Europe e il team Usa è finita in parità (14-14 il risultato finale) con il trofeo che è rimasto così ...