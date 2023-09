Golf | Solheim Cup 2023 in pareggio 14-14 | il trofeo rimane all’Europa

(Di domenica 24 settembre 2023) Aspettando la Ryder Cup di Roma, la sua versione al femminile, laCup, resta nelle mani del Team Europe. A Caseres, in Spagna, la sfida tra il team del vecchio continente e il team Usa è finita in parità (14-14 il risultato finale) con ilche è rimasto così nelle mani delle campionesse in carica. Non era mai successo prima, nella storia della competizione quest’anno arrivata alla 18esima edizione, che la rassegna finisse in parità. Gran parte del merito è stato della beniamina del pubblico di casa, la spagnola Carlota Ciganda, che ha sconfitto per 2&1 Nelly Korda e ha conquistato il punto decisivo per difendere il titolo. Dopo i foursomes e i fourball, il risultato era di 8-8. Nei singoli sono arrivati cinque vittorie a testa (oltre ai due pareggi) per il 14-14 finale. “Amo laCup, amo la Spagna e la coppa ...

LaCup resta in Europa. La Ryder Cup al femminile, che si è disputata per la prima volta in ...per riprendersi il trofeo dopo due sconfitte consecutive nel massimo evento a squadre del...... reduce dall'impresa in Spagna nella JuniorCup, e il milanese Giovanni Binaghi. La Junior Ryder Cup si giocherà dal 26 al 28 settembre. I primi due giorni di gara andranno in scena al...

