Golf | Open de France 2023 | primo successo per Hisatsune Ryo Edoardo Molinari miglior azzurro

(Di domenica 24 settembre 2023) Dopo quattro giorni di gioco in terra parigina, si è conclusa sul percorso del LeNational, l’edizionedell’de, torneo del DP World Tour. Grazie ad un’eccezionale accelerazione finale, a prendersi il trofeo è il giapponeseRyo, alla sua prima vittoria sul circuito. Il giovanissimo nipponico partiva dalla quinta posizione prima dell’ultimo round, in cui ha sfoderato una prestazione dadella classe. Partenza difficile con due bogey nelle prime otto buche, seguite però da sei birdie nelle successive dieci. Bravo ad approfittare anche degli errori dei suoi avversari, infila uno splendido birdie alla 17 che certifica il suocon il punteggio di -14. Dopo tre giorni affrontati quasi sempre da leader, l’inglese Jordan Smith ha ...

Pensati per valorizzare il territorio umbro e nati per consolidare ulteriormente la leadership di Antognolla nel settore, gli Antognolla si inseriscono all'interno di un progetto più

Sesta edizione per l'Antognolla open di golf, torneo annuale che quest'anno ha ospitato una novantina di partecipanti e fatto registrare 210 presenze totali, con una veste «più speciale». A sottolinea ...Investimenti per la clubhouse e altre strutture. Lo ha annunciato Yakunin in occasione della chiusura della VI edizione del torneo Open.