Golf | DP World Tour 2023 | in Francia vince Hisatsune Edoardo Molinari migliore degli italiani

(Di domenica 24 settembre 2023) Per mezzo di una splendida rimonta finale il giapponese Ryoha vinto con 270 (-14) colpi la 105/a edizione del Cazoo Open de France sul percorso de LeNational. E’ stato il torneo che ha preceduto la Ryder Cup, che da venerdì prenderà il via al Marco Simone& Country Club, di Guidonia Montecelio., 21 anni, ha ottenuto il suo primo titolo rimontando dalla quinta posizione con un 66 (-5). Grazie a cinque birdie ha sorpassato l’inglese Jordan Smith, leader dopo tre turni, e secondo con 272 (-12) alla pari con il danese Jeff Winther, autore di un 65 (-6, un eagle, sei birdie, due bogey). In gara tre giocatori azzurri tra i quali ilè stato, uno dei cinque vice capitani del Team Europe a Roma, 28° con 280 (70 71 ...

Al Le Golf National (par 71) di Saint-Quentin-en-Yvelines, vicino Parigi, Ryo Hisatsune ha vinto il torneo del DP World Tour con un totale di 270 (66 69 69 66, -14), superando di due colpi l'inglese ...(ANSA) - ROMA, 24 SET - Parla giapponese la 105/a edizione dell'Open di Francia di golf. Al Le Golf National (par 71) di Saint-Quentin-en-Yvelines, vicino Parigi, Ryo Hisatsune ha vinto il torneo del ...