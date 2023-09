Gli scrittori combattono per vedersi riconosciuti i diritti con le aziende AI

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 24 settembre 2023) Quella a cui partecipa George R.R. Martin, l’autore de Il Trono di Spade, è solo l’ultima delle tante cause depositate negli Stati Uniti da gruppo di– che siano di cinema o che siano di libri – contro OpenAI e tutte leche operano e si arricchiscono con l’intelligenza artificiale. La ragione è sempre quella: i materiali dati in pasto ai sistemi generativi sono anche opere di autori coperte da copyright per le quali non è stato chiesto nessun consenso e per le quali non è stato pagato alcun compenso. Il mondo della scrittura ha richieste precise per OpenAI e le altreA tal proposito c’è una lettera aperta alleche monetizzano grazie all’AI e che addestrano i modelli generativi in cui si chiedono proprio queste cose, lettera che hanno firmato 10 mila autori e che è stata scritta dalla ...