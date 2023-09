Giulia Tramontano | il papà | «Mia figlia è morta perché voleva un bambino Credeva nell' amore»

(Di domenica 24 settembre 2023) «uncrearsi una famiglia. Ha creduto. Questo è quello che noi vogliamo dire di, non aggiungiamo...

L’ abbraccio tra Giulia Tramontano e l’amante di Alessandro Impagnatiello? Non c’è mai stato, lo sostiene Chiara Tramontano che difende la memoria ...

Da questa mattina, 9 settembre, si sta realizzando a Senago un nuovo murales nel punto in cui è stato ritrovato il corpo senza vita di Giulia ...

Omicidio Giulia Tramontano , la sorella Chiara nutre dubbi sull’ultimo fermo immagine di lei, poche ore prima di essere uccisa [ FOTO ] In questi ...

La boccetta di veleno rinvenuta nel suo zainetto serviva per debellare i topi nel bar dell’Armani Hoyel in cui lavorava. Così Alessandro ...

Da quando sua figlia Giulia Tramontano è stata uccisa, il padre Franco non ha quasi mai fatto dichiarazioni. E ancora oggi, a distanza di mesi da ...

Da quando sua figliaè stata uccisa, il padre Franco non ha quasi mai fatto dichiarazioni. E ancora oggi, a distanza di mesi da quel 27 maggio, l'uomo misura le parole quando deve parlare della 27enne ...Tra i casi di cronaca, quelli maggiormente sotto i riflettori dei media sono stati l'uccisione di(1.252), gli stupri di Caivano (1.100) e Palermo (1.000), la tragedia di Brandizzo (...

Il padre di Giulia Tramontano rompe il silenzio: «Mia figlia è morta perché voleva un bambino e una famiglia» Open

Giulia Tramontano uccisa dal compagno, il padre Franco rompe il silenzio: “E' morta perché credeva nell'amore” IL GIORNO

«Giulia è morta perché voleva un bambino. Voleva crearsi una famiglia. Ha creduto nell'amore. Questo è quello che noi vogliamo dire di Giulia, non ...L’uomo è intervenuto alla cerimonia di intitolazione alla figlia e al piccolo che portava in grembo di una stanza per l’ascolto di donne vittime di violenza ...