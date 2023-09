Giovanna Boccalini Barcellona | Google le dedica il doodle di oggi 24 settembre

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 24 settembre 2023)celebra l'educatrice e attivista italiana per i diritti delle donne Ildidi24celebra il 122esimo compleanno di, ??educatrice e attivista italiana per i diritti delle donne all’inizio del XX secolo. “Ha svolto un ruolo significativo nel progresso dell’emancipazione e dell’uguaglianza di genere – scriveha anche contribuito a fondare la prima squadra di calcio femminile italiana, un risultato rivoluzionario in uno sport dominato dagli uomini”. “nacque a Lodi in questo giorno del 1901. Studiò pedagogia alla Scuola Normale Femminile e divenne poi maestra ...