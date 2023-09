Giovane Violenta la Fidanzatina in Spiaggia Dopo la Rottura | Ti Sciolgo la Faccia

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 24 settembre 2023) Napoli - Ciò che era iniziato come una relazione tra adolescenti si è trasformato in un incubo per unaragazza. La suadi 17 anni, incapace di accettare la fine della loro storia d'amore, l'ha costretta a subire violenze sessuali e l'ha minacciata di morte, addirittura dicendole: "Ti butto l'acido in". Questoè stato arrestato con l'accusa di atti persecutori e violenza sessuale aggravata dai carabinieri della compagnia di Sorrento, su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. I fatti risalgono ai mesi di giugno, luglio e agosto, quando il, incapace di accettare la fine della sua relazione con la ragazza coetanea, l'ha costretta a subire atti di violenza, minacce gravi e persecuzioni, gettandola in uno stato ...