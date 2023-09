Giorgio Napolitano | funerali di Stato laici | cosa sono e come si svolgono

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 24 settembre 2023) I precedenti di Iotti e Ingrao Sarannodiquelli che si celebreranno alle 11.30 di martedì 26 settembre nell’emiciclo della Camera dei deputati per il Presidente Emerito della Repubblica, morto venerdì scorso all’età di 98 anni. Le esequie saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento. E’ la prima volta che un funerale si terrà nell’Aula di Montecitorio, mentre non è la prima volta che siesequie dilaiche di rappresentanti delle istituzioni. Prima dia scegliere il rito laico furono gli ex presidenti della Camera Nilde Iotti e Pietro Ingrao le cui esequie furono celebrate all’aperto in Piazza Montecitorio. Ma in ...