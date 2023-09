Giorgio Napolitano e la sua firma sull' attacco a Gheddafi | da 12 anni migrazioni incontrollate e contratti Eni sfumati

(Di domenica 24 settembre 2023) Resanto subito, ma non si può dimenticare che fu proprioa suonare la carica per bombardare la Libia. Il vero plotone di esecuzione, prima di quello che ha "fucilato" il Cavaliere, è stato schierato contro il colonnello Muammar, presidente della Repub

Re Giorgio santo subito, ma non si può dimenticare che fu proprio Napolitano a suonare la carica per bombardare la Libia. Il vero plotone di ...

Oggi, domenica 24 settembre, a Palazzo Madama è stata allestita la camera ardente per, il presidente emerito della Repubblica scomparso lo scorso venerdì all'età di 98 anni. Durante il tragitto verso la camera ardente, allestita nella Sala Caduti di Nassirya , la ...Peril cerimoniale della Repubblica ha previsto esequie laiche. Domenica 24 settembre, il feretro con le spoglie del Presidente Emerito è arrivato a Palazzo Madama, dove, nella Sala dei ...

Addio a Giorgio Napolitano, dal Pci al Colle. Il primo presidente eletto due volte - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Giorgio Napolitano, funerali di stato e lutto nazionale per l'ex presidente morto a 98 anni la Repubblica

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in senato per rendere omaggio al feretro del presidente emerito Giorgio Napolitano, scomparso venerdì. In sala Nassirya anche l ...Roma, 24 set. (askanews) - L'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato per rendere omaggio al feretro di Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica scomparso venerdì ...