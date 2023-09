Giorgio Armani regala vibrazioni oscillanti per la prossima Primavera Estate

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 24 settembre 2023) Life&People.it Vibrazione: movimento oscillatorio di frequenza relativamente elevata e di ampiezza relativamente piccola. Potrebbe bastare questa semplice definizione per descrivere lo show diche, presentando la nuova collezione Spring Summer 2024, ha chiuso la settimana della moda donna. Una cromoterapia fatta di ricami preziosi ed eleganti rasi, colori, cristalli e rasi per un’eleganza curativa, una sfilata dal taglio intimo e minimalista quella di Re, allestita nel piccolo teatro di Via Borgonuovo alla presenza di ospiti da sempre legati al marchio come Cate Blanchett e Juliette Binoche. Al centro i tratti caratteristici che hanno spinto la maison tra le eccellenze del mondo, sciorinati in movimenti ondulatori creati appositamente per dare una sensazione costante di movimento. Le “Vibes” ...