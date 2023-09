Giorgio Armani regala nuove vibrazioni per la prossima primavera estate 2024

(Di domenica 24 settembre 2023) «Dalle sfilate viste in questi giorni, posso dire che il tempo mi ha dato ragione. C’è bisogno di normalità e di far risaltare l’importante lavoro di ricerca attraverso i tessuti». Risponde cosìa chi gli chiede un parere sulla fashion week milanese che sta volgendo al termine. Sullo sfondo, gli applausi per la collezione cheha mandato sulla passerella di via Borgonuovo intitolata Vibes ,. «Quelle create dai colori, dai movimenti del corpo e soprattutto dai tessuti con le loro leggerezze e lucentezze». Azzurri, verdi, grigi, rosa spalmati su pantaloni di seta, di raso, di voile, oppure su abiti arricchiti di giochi di Swarovski. Le sovrapposizioni di tuniche e mini abiti su gonne e pantaloni alle negano la silhouette e donano femminilità. La sera è impeccabile caratterizzata da ...

One Night Only Venezia ha avuto inizio con una sfilata Giorgio Armani Privé all’Arsenale, l’antico complesso, oggi restaurato, di cantieri navali e ...

Greta Ferro è fortemente legata a Giorgio Armani . Indossa spesso (se non quasi sempre) look della maison sul red carpet, ancor di più quando arriva ...

Life&People.it | Affonda le sue radici nell’antico Giappone ed è musa ispiratrice per il re della moda italiana: il suo nome è Ikebana. Nata in ...

Mattia Narducci è il fidanzato di Anna Tatangelo In passato, Mattia Narducci ha sfilato per celebri designer comeed è stato scelto come volto per marchi di fama mondiale, tra cui ...La sfilata diè una colonna portante della fashion week milanese. Ultimo baluardo di una generazione di stilisti che per la maggior parte ha lasciato le redini delle proprie maison a qualcun'altro. ...

Giorgio Armani, la sfilata SS24: le vibrazioni prendono corpo la Repubblica

Fashion Week, Emporio Armani: voglia d’estate e pensieri leggeri TGCOM

Vibes. Vibrazioni. Una sola parola descrive la collezione Giorgio Armani, big show che ha chiuso oggi la Milano fashion week. Sono quelle emozioni fatte di colore, movimento ...La visione di Giorgio Armani muta ma rimane coerente. I colori, le sensazioni e i sentimenti vibrano e diventano visibili nella collezione per la Primavera ...