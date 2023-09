Giorgia Meloni | un primo anno di governo tra luci e ombre | ma con la mano ancora stretta sulle redini

Il feretro di Giorgio Napolitano fa il suo ingresso in Senato, dove alle 10 di questa mattina è stata aperta la camera ardente , allestita nella ...

l'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato per rendere omaggio al feretro di Giorgio Napolitano , presidente emerito della ...

(Adnkronos) – “Vedo l’ orizzonte dei 5 anni di Governo e quell’ orizzonte mi serve anche per realizzare le grandi riforme di cui questa Nazione ha ...

“Se sognavo la tv da politica? Ci pensava Silvio Berlusconi, lui mi voleva in tv. Scelse me per andare a difenderlo da Santoro. Lui fu la prima ...