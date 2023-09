Genoa | due big di Serie A hanno messo gli occhi su Gudmundsson

(Di domenica 24 settembre 2023) Il trequartista è considerato come uno dei talenti di più ampia prospettiva: oltre il 65% delle giocate tentate sono andate a buon fine

Gli azzurri sono tornati subito in campo dopo la partita di ieri sera a Genova, si prepara già il match di Champions contro il Braga di ...

Il Napoli questo pomeriggio ha svolto un allenamento in vista della sfida di Champions League contro il Braga. Ecco il report Il Napoli questo ...

Formazioni ufficiali Lecce-Genoa : le scelte dei due tecnici per la gara delle 20.45 di questo venerdì di campionato Comunicate le Formazioni ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Al momento n on sembra che ilabbia intenzione di liberarsi di uno dei talenti più importanti del proprio reparto offensivo, ma in estate probabilmente un pensierino lo farà. Come d'altronde lo ...La prova dei rossoneri, schierati col 3 - 4 - 3 da Pioli dopomesi di 4 - 3 - 3 (amichevoli ... pena certificare una crisi già nell'aria dopo i passi falsi con Lazio e. Servirà un Napoli ...

Lecce-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Lecce - Genoa (1-0) Serie A 2023 la Repubblica

E da lì si deve ripartire, per affrontare le prossime due gare, la Roma giovedì e l’Udinese domenica. Il calendario non concede tregua al Genoa, subito dopo arriverà al Milan ed è necessario tornare a ...Concorso di colpe, se di ciò bisogna parlare. Concatenazione di eventi negativi, come sostengono invece i rossoblù, con un chiaro riferimento - ad esempio - all’espulsione di Martin che venerdì sera h ...