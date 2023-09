Gasperini | «L’Atalanta ha una grande qualità Sulla coppia De Ketealere-Lookman…»

(Di domenica 24 settembre 2023) Le dichiarazioni dell’allenatore delGian Pieroin conferenza stampa dopo il match contro il Cagliari In conferenza stampa l’allenatore delGian Pieroha rilasciato delle dichiarazioni dopo la partita contro il Cagliari. PARTITA – «Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo. Una squadra che da giovedì ha trovato entusiasmo, ha anche tirato più volte in porta. Nel secondo non siamo stati capaci di gestire diversi palloni, soffrendo anche un po’: poi nel finale ci siamo decisamente ripresi rispetto a prima». CDK E LOOKMAN – «Le caratteristiche di questi ragazzi sono molto interessanti: velocità negli inserimenti,e palloni gestiti molto bene. De Ketelaere può fare anche bene spostato più avanti. Sono stati determinanti anche Pasalic e Muriel: Luis se ...

L’Atalanta ha cominciato a perdere la partita nel momento in cui Gasperini aveva deciso di vincerla. Non ha sbagliato i cambi (fuori De...

SERIE A. Dopo il successo al debutto in Europa League di giovedì, l’Atalanta è tornata al lavoro per preparare la sfida al Cagliari di domenica. E ...

Commenta per primo Gian Piero, tecnico dell', analizza così a DAZN il successo per 2 - 0 contro il Cagliari: 'Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene,a miglior prestazione della stagione . Ci sono state ...è allenatore giusto per migliorare ancora 'Per me è la seconda stagione qui, sto lavorando duro con un tecnico dalla grande mentalità come. Contro'Hellas Verona che...