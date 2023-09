Gasperini è soddisfatto | “Ci siamo portati dietro l’entusiasmo dell’Europa”

(Di domenica 24 settembre 2023) Bergamo. La vittoria per 2-0 in casa contro il Cagliari non solo conferma il trend positivo dell’Atalanta in casa: terzo successo in altrettante uscite. Un altro risultato pulito, senza sofferenze, che lascia molta soddisfazione in Gian Piero. “Vedremo contro squadre più forti, ma era importante ristabilire un passo spedito in casa”, ha detto il mister in conferenza stampa nel post gara, “è anche questione di caratteristiche: con Scamacca in casa avremo ancora più soluzioni. Dovremo anche trovare la quadra fuori però… A Frosinone e Firenze le abbiamo buttate via. Fuori casa la difesa è sollecitata in modo diverso”. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo sotto tutti gli aspetti, la squadra si è portatada giovedì, ci ha messo qualità ed idee. Nel secondo tempoandati un po’ in calo fisicamente e non abbiamo ...

