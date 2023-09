Garcia sulla sostituzione di Osimhen | «Non serviva il doppio attaccante Osi andava risparmiato | punto»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 settembre 2023) Il tecnico del Napoli, Rudi, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo la partita contro il Bologna Soddisfatto di come gioca il Napoli? «Stasera il problema è il risultato, non la prestazione: non abbiamo preso gol, ci sono punti positivi, abbiamo giocato con una coppia di centrali nuova, Natan ha fatto una prestazione di sicurezza. Abbiamo fatto un bel primo tempo, quando colpiamo il palo è sfortuna, ma a volte il calcio è questione di centimetri. Nel secondo tempo un po’ meno bene, abbiamo fatto tornare in partita il Bologna: a parte il tiro di Zirkzee, non ricordo altre cose fatte da Meret. Difensivamente bene, poi un rigore sbagliato non ti aiuta a vincere 0-1 o 0-2. Dobbiamo rimettere tutto in campo mercoledì, ci serve una vittoria che ci sfugge da un po’, e poi fare una striscia di risultati positivi per tornare tra i primi quattro, il ...