Garcia | «I tifosi chiedono #Garciaout? Sono solo una minoranza la maggioranza è con noi»

(Di domenica 24 settembre 2023) Il pareggio contro il Bologna non scoraggia il tecnico Rudiche in conferenza stampa ha ribadito la sua certezza sul fatto che idel Napolicon lui e la squadra e non contro come invece sostegno molti giornalisti. In conferenza infatti ha risposto alla domanda riguardo aihe chiedo #out «Non è che potete ascoltarelaurlante, c’è unadietro la squadra e che supporta i giocatori e l’allenatore del Napoli: ad inizio stagione dobbiamo spingere di più, certe situazioni sfortunate succedono. Ma gli uomini veri si vedono nella difficoltà, nelle prossime partite» Già nella conferenza pre partita si era espresso suiribadendo che l’atmosfera che sente in città è completamente ...

I tifosi del Napoli sono noti per la loro Ironia . Adesso nel mirino è finito ovviamente Rudi Garcìa per un episodio nel pre partita. Il match tra ...

I 90' dello stadio Dall'Ara erano un test molto indicativo soprattutto per il Napoli di, ... andando a caccia di un risultato di prestigio per i suoi. Ne è dunque venuta fuori subito una ...... dobbiamo tornare alla vittoria che ci manca e vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri". Si parla tanto del feeling tra voi e. È una sintonia non ancora arrivata "Non pensiamo a ...

Tifosi Napoli furiosi dopo Bologna, sfogo shock contro Garcia! | VIDEO CalcioNapoli24

"Sul risultato, pesano come macigni il palo al 5' di Osimhen e il rigore fallito al 73' dal nigeriano, poi sostituito da Rudi Garcia come Kvaratskhelia, tra i fischi di disapprovazione (per le scelte ...A Garcia avevano lasciato gran stoffa, eppure non riesca a presentare un Napoli elegante", ha aggiunto il cronista. Il pensiero di Pedullà ha provocato tanti commenti dei napoletani. Sui social c'è ...