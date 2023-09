Galliani | «Berlusconi non era affatto anti-interista | perché si sentiva cittadino di Milano»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 settembre 2023) Il Corriere della Sera aha intervistato oggi Adriano, che per 44 anni è stato vicino a Silviosia nella vita privata che nello sport.confida cosa è accaduto quando ha saputo della morte del Cavaliere «Ero a Istanbul per la finale di Champions League. A un certo punto mi chiama Danilo Pellegrino, l’ad di Fininvest… Mi è cascato il mondo addosso». Quando lo aveva sentito per l’ultima volta? «Poco prima della sua scomparsa. Abbiamo parlato di tante cose, come sempre: di sport, politica, famiglia. Continuava a lavorare, anche dal suo letto al San Raffaele. La cosa che mi colpisce — nel ricordo — è che parlava solo del futuro, come ha fatto durante tutta la sua vita, pieno di progetti, di idee, di entusiasmo per le cose da fare». Alla fine, dopo quasi mezzo secolo assieme, è riuscito a dargli del ...