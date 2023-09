Gabriela Chieffo rivela a Verissimo di aver perso 45 chili

È iniziata lunedì 11 settembre la nuova stagione di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Maria De Filippi in onda da oltre 20 anni. Prima di ...

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, coppia che si è fatta notare nell?ultima edizione di Temptation Island a Verissimo , nella puntata in onda sabato ...

A Verissimoha rivelato di aver perso 45 kg per colpa di Giuseppe ma non tutti le ...Ospiti a 'Verissimo' la coppia protagonista di 'Temptation Island', Giuseppe Ferrara e, racconta il momento in cui si è ritrovata e la proposta di matrimonio avvenuta nello studio di 'Uomini e Donne' poco fa. 'A gennaio 2023 ho scoperto che Giuseppe mi aveva tradito ma ...

Gabriela Chieffo: Per Giuseppe ho perso 45 chili, stavo male perché ... Fanpage.it

Gabriela Chieffo rivela la sua incredibile trasformazione: come ha ... Tendenzediviaggio

Uno dei programmi di punta di Canale 5 è senza dubbio "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin. La puntata trasmessa ieri, sabato 23 settembre ha avuto come ospiti due figure che hanno catalizzato l'a ...Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, coppia che si è fatta notare nell’ultima edizione di Temptation Island a Verissimo, nella puntata in onda sabato 23 settembre, hanno parlato delle loro imminenti ...