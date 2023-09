Gabriela Chieffo replica a chi dubita abbia perso 45kg dopo i tradimenti di Giuseppe Ferrara e pubblica le foto di com’era prima

Leggi su isaechia

(Di domenica 24 settembre 2023) Ieri pomeriggio nel corso di una nuova puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato due protagonisti della decima edizione di Temptation Island,. La coppia, che nonostante i malumori e i nervosismi all’interno del villaggio in Sardegna, è riuscita a superare il secondo falò di confronto, è prossima alle nozze. Pochi giorni fa infatti l’ex volto del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha sorpreso la sua donna con una proposta di matrimonio davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Nel corso della chiacchierata con la padrona di casa del contenitore di Canale 5 in onda tutti i weekend,si sono raccontati a cuore aperto. Confessando gioie ma anche dolori, come quello affrontato dalla giovane 19enne per via ...