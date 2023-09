Gabriela Chieffo di Temptation Island rivela | “Per Giuseppe ho perso 45 chili | stavo male perché non riuscivo a lasciarlo

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, coppia che si è fatta notare nell?ultima edizione di Temptation Island a Verissimo , nella puntata in onda sabato ...

Ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 23 settembre i due ex protagonisti di Temptation Island , Gabriela Chieffo e GIuseppe Ferrara.

Nella puntata di sabato 23 settembre, a Verissimo sono stati ospiti di Silvia Toffanin due degli ex protagonisti di Temptation Island :e Giuseppe Ferrara . Dopo l'esperienza nel docu - reality di Canale5 , la coppia si è raccontata anche negli studi di Uomini e Donne e lì, sorprendendo la compagna, Giuseppe ha ...A Verissimoha rivelato di aver perso 45 kg per colpa di Giuseppe ma non tutti le ...

Gabriela Chieffo: Per Giuseppe ho perso 45 chili, stavo male perché non riuscivo a lasciarlo Fanpage.it

Temptation Island, Gabriela Chieffo: "Per Giuseppe ho perso 45 chili". E pubblica le foto del "prima e dopo" Today.it

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Dopo numerosi tradimenti da parte del fidanzato, ...Ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 23 settembre i due ex protagonisti di Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Nella puntata di sabato 23 settembre, a Verissimo sono stati ...