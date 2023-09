Frosinone-Inter Primavera | pagelle | Stante leader 7 | male Bovo 5 5

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023) L’vince con il risultato di 1-0 la sua quarta partita di campionato contro il. Berenbruch cambia il centrocampo, voto 7. Non ci sono peggiori in campo, di seguito ledel match. Raimondi 6.5: Miracoloso nel secondo tempo su Ferizaj. La sua prima da titolare si conclude però con il gol spettacolare di Boccia. Non può niente sul missile tirato dal centrocampista del. Nel finale salva il vantaggio clamorosamente su Nixon.: DIFESA Aidoo 6: In fase di possesso si abbassa e compone la difesa a 3 di Chivu sulla destra. Appoggia spesso Kamate e cerca sovrapposizioni. Partita positiva.7: Finalmente una prestazione di alto livello daldifensivo ...