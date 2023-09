Frosinone | giovane vuole suicidarsi buttandosi da un cornicione | carabiniere gli parla per un' ora e lo salva

(Di domenica 24 settembre 2023) L'allarme L'uomo era stato notato da un gruppo di passanti che hanno lanciato subito l'allarme. Il ragazzo aveva scavalcato una recinzione e stava in piedi in bilico su unfissando il vuoto.

Rinforzo in arrivo per il centrocampo del Frosinone , pronto a chiudere l'ingaggio del giovane belga Mohamed Cissé (classe 2005).

Il Frosinone ha chiuso per un centrocampista . Si tratta del classe 2004 Alessandro Boccia, che si trasferisce con la formula del prestito con...

Dopo la Reggina , il Frosinone . Continua l'esperienza tra i professionisti del giovane stefanese Matteo Antoci , che per la prossima stagione sarà alla ...

Ilsi è sfogato, ha abbracciato il sottoufficiale e ha cambiato idea. La vicenda si è conclusa con un lieto fine e il ragazzo è tornato dai genitori. TI POTREBBE INTERESSARE...dei carabinieri è riuscito a stabilire un dialogo ed evitare che un, ormai ad un passo dal vuoto, su una balaustra alta 20 metri, si lanciasse dal belvedere di Pontecorvo (). È ...

Frosinone, persi 22mila giovani ma gli industriali puntano su di loro. Stirpe: «I 69 del Meccatronico tutti gi ilmessaggero.it

I giovani scappano dalla Provincia di Frosinone: in Italia è nella top ten della decrescita FrosinoneToday

Pericolo sventato a Pontecorvo (Frosinone). Un maresciallo dei carabinieri ha evitato che un giovane di circa trent'anni si lanciasse nel vuoto da una balaustra alta venti metri, parlandoci per più di ...