Frattesi | «Troppo importante oggi! Empoli? Qualcosa scatta»

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023)ha giocato oggi per la prima volta dall’inizio in-Inter, l’anticipo mattutino della quinta giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni nell’intervista post partita con Inter TV. LA PRIMA VOLTA – Esordio da titolare per Davidein-Inter: «Oggi eravincere, l’abbiamo voluta vincere ed è una cosa buona. Dobbiamo continuare così. Loro avevano cambiato allenatore, hanno secondo me immeritatamente zero punti in classifica.tialla fine se sei 0-1, siamo stati bravi a tenere il risultato. Dai campioni che ho davanti posso imparare tanto, c’è molto da migliorare. Ora mercoledì abbiamo una squadra in salute che ha vinto contro la Juventus, dobbiamo approcciarla bene perché partiranno forte. ...