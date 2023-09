Frattesi | nuova occasione in Empoli-Inter? Ecco al posto di chi ? TS

(Di domenica 24 settembre 2023)scalpita per una, stavolta ine dal 1?. Il nerazzurro vuole, infatti, partire titolare.aldi chi vuole schierarlo Inzaghi.? Davidescalpita per unda titolare ine, salvo sorprese dell’ultimo minuti, Simone Inzaghi si affiderà (anche) a lui. Come confermato anche da Tuttosport, il centrocampista nerazzurro prenderà ildi Nicolò Barella bisognoso di rifiatare. E con lui in campo ci sarà l’inamovibile Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampo dell’presenta, difatti, un’ottima abbondanza masembra essere intenzionato a imporsi man mano ...

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante Prima , ...

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnova ta e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma ...

In attesa di capire come si completerà il mercato nerazzurro, nbsp; questo ad oggi è l'undici probabile di ...

L’arrivo di Davide Frattesi all’ Inter ha portato tre cose importanti e positive in casa nerazzurra, ecco quali sono Un’amichevole estiva non può ...

Commenta per primo Archiviata la Real Sociedad , Inzaghi è pronto a varare unaInter , imbottita di nuovi acquisti. Nella gara con l'Empoli dovrebbero trovare spazio Sommer, Pavard,, Sanchez e Thuram, arrivati tutti in estate. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.Prima perDi rientro dalla Spagna Inzaghi avrà a disposizione un solo vero allenamento con la squadra prima di scendere in campo al Castellani. In mediana possibilechance per Asllani ...

ESCLUSIVA - Frattesi, l'ex ds Tesoro: "Mi parlava dell'Inter da ... L'Interista

Frattesi a Krunic come Totti-Tudor: il gesto prima del 5-1 Inter nel derby Tuttosport

Potrebbe spuntare dal primo minuto anche Frattesi Bilancio negativo per l’Empoli contro ... la condizione ed è tornato a disposizione del tecnico piacentino, allenandosi nuovamente in gruppo. Buona ...Roma, 23 set. - (Adnkronos) - Servirà un'impresa ad Aurelio Andreazzoli, di ritorno sulla panchina dell'Empoli. Il nuovo tecnico dei toscani è chiamato a smuovere una classifica fin qui disastrosa, ch ...