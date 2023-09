Francesca Fragnani replica alla domanda di Mara Venier sul matrimonio con Enrico Mentana

Leggi su 361magazine

(Di domenica 24 settembre 2023)è stata ospite a Domenica In da: lasulcon, la nota conduttrice tornerà col programma televisivo “Belve” dal 26 settembre, per 5 puntate in prima serata su Rai 2. La giornalista è diventata ormai una dei volti più amati e seguiti nel mondo della televisione e dello spettacolo.è legata sentimentalmente da dieci anni col giornalista. In questa domenica, la conduttriceè stata ospite a Domenica In dadove si è raccontata ed ha raccontato inediti retroscena della sua ...