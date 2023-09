Frana in alta montagna | persone coinvolte

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 24 settembre 2023) Una gravesi è abbattuta inValle Formazza, precisamente nella zona del rifugio Città di Busto, situato in provincia del Verbano Cusio Ossola. L’incidente, verificatosi a circa 2.480 metri di altitudine, ha destato grande preoccupazione: si teme infatti che lo smottamento possa aver coinvolto e travolto alcune. Gli uomini del Soccorso Alpino civile, i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza e i vigili del fuoco stanno già operando sul luogo del disastro, cercando di fornire un intervento tempestivo e valutare la situazione. Tuttavia, al momento, non sono ancora disponibili informazioni dettagliate sul numero die sulle loro condizioni. La sindaca di Formazza, Bruna Papa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: “La zona in cui si è ...