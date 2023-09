FOTO – Empoli-Inter | quasi tutto pronto | svelata la maglia di gara!

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023)è la sfida in programma alle ore 12.30 allo stadio Castellani, Lunch Match della quinta giornata di campionato. Nello spogliatoio nerazzurro è, scelta laper il match, sfida valevole per la quinta giornata di campionato in programma alle 12.30 allo stadio Castellani, vedrà la prima contro l’ultima della classe. Simone Inzaghi fa qualche cambio di formazione con Davide Frattesi dal 1? mentre in attacco torna titolare Marcus Thuram. Intanto dallo spogliatoio dell’: ladi gara sarà quella bianca. Oggi in bianco #Forza...