FOTO – Calhanoglu | un traguardo con l’Inter | «Amato ogni secondo!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023), dopo lo stop forzato contro la Real Sociedad in Champions League, è ritornato in campo dal 1? contro l’Empoli conquistando tre punti importanti. Il turco celebra anche un importantein maglia nerazzurra e su Instagram dichiara amore STORIA D’AMORE – Hakanè tornato in campo dopo lo stop per infortunio in occasione della prima partita di Champions League contro la Real Sociedad. Il turco, autore di una buonissima prestazione, celebra anche un importantein maglia nerazzurra, ovvero 100 presenze. Su Instagram una vera e propria dichiarazione: “Amandonesecondo”, scrive l’ex Milan. E la storia continua… Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...