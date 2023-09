Formula 1 | Vasseur gela i tifosi della Ferrari | “Difficile fare ”

(Di domenica 24 settembre 2023)1, dopo il Gran Premio di Suzukaha parlato i giornalisti: la sua rivelazione hato i. Dopo lo spettacolare Gran Premio di Singapore, la1 si è spostata in Giappone: a Suzuka, lo spettacolo non è stato entusiasmante come a Marina Bay dal momento che Max Verstappen ha Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Dopo il lampo di Monza la Ferrari torna a preoccupare, Vasseur non promette nulla di buono In questa stagione la Ferrari è sempre restata un grosso ...

Formula 1, scossone in casa Ferrari : Vasseur a rischio licenziamento , cosa succede Potrebbero esserci novità enormi per quanto riguarda la Ferrari ...

Cambia tutto in vista di Suzuka, la prossima settimana si aspettano scintille in pista! Poteva andare davvero solo poco meglio di così il weekend ...

Il Gran Premio del Giappone ha permesso alla Scuderia Ferrari di rientrare a Maranello con un bel bottino di punti. Charles Leclerc ha concluso la gara in quarta posizione. In sesta si trova, invece, ...Frédéric- Team Principal: "Innanzitutto congratulazioni a Red Bull per il titolo mondiale ... Prossimo appuntamento per la1 tra due settimane, per il Gran Premio del Qatar sul circuito ...

Vasseur: "Recuperati punti a Mercedes. Difficile fare di meglio" | FP FormulaPassion.it

F1 | Vasseur: "Contento a metà, ma recuperati 4 punti a Mercedes" Motorsport.com - IT

Il Team Principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha parlato al sito Ferrari al termine del GP Giappone 2023. Ecco le sue impressioni sulla gara di Suzuka, con Leclerc quarto al traguardo e Sainz sesto. ...Il quarto posto di Charles Leclerc e il sesto di Carlos Sainz al Gran Premio del Giappone 2023 hanno permesso alla Ferrari di accorciare la distanza che li separa dalla Mercedes, seconda nel campionat ...